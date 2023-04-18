После пожара в Лабытнанги и Харпе проверят безопасность жилых домов

Фото: администрация Лабытнанги

После произошедшего пожара, в котором погибли пять человек, глава Лабытнанги Марина Трескова провела совещание с представителями управляющих компаний, ресурсоснабжающих предприятий и надзорных структур. Основная задача, которую поставила градоначальница - выявить и устранить факторы, создающие опасность жилфонду.

- Необходимо прошагать буквально каждый дом, а их порядка 800, заглянуть в каждый подъезд и принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасного проживания людей, - определила приоритеты в совместной работе глава города Марина Трескова.

В связи с этим на базе десяти УК и ТСЖ, отвечающих за содержание домов в Лабытнанги и Харпе, создадут рабочие группы. До конца недели сформируются графики обследования домов.

Проверят чердаки, цокольные помещения, теплоузлы и места общего пользования. В последних нельзя допускать складирования ненужных предметов и горючих материалов, свободного доступа посторонних лиц и, конечно, курения.

По итогам рейда будет составляться протокол с указанием сроков по устранению замечаний.

- Прошу каждого жителя быть бдительным и подключиться к этой работе. Совместными усилиями мы должны обезопасить наши дома, чтобы не допустить трагедии в будущем, - подчеркнула Марина Трескова.