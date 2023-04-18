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НовостиОбщество18 апреля 2023 12:29

Житель Приуральского района Виктор Серасхов погиб в ходе СВО

Северянин скончался 23 марта в Артемовске
Марина Прохорова
Фото: администрация Приуральского района

Фото: администрация Приуральского района

Житель Приуральского района Виктор Серасхов погиб в ходе СВО. Как сообщили в администрации муниципалитета, северянин скончался 23 марта в Артемовске, выполняя поставленные задачи. В зону спецоперации он отправился служить по контракту.

Виктор Прокопьевич родился и вырос в селе Катравож в многодетной семье. Там же закончил местную школу, а в свободное время любил рыбачить.

Напоминаем, что несколько недель назад стало известно о гибели еще одного приуральца. Леонид Талеев отправился в зону СВО добровольцем, он до конца и с честью защищал мирных жителей Донбасса.

А в феврале во время спецоперации скончался Константин Перчеда. Мужчина проработал в органах внутренних дел по Приуральскому району более 7 лет. Всю свою жизнь северянин посвятил служению Отечеству и борьбе с преступностью.