Фото: администрация Приуральского района

Житель Приуральского района Константин Перчеда погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Известно, что Константин Сергеевич погиб 11 февраля, выполняя поставленные перед ним боевые задачи.

Свою жизнь северянин посвятил служению Отечеству, а также закону и борьбе с преступностью. Он проработал в органах внутренних дел по Приуральскому району более 7 лет.

- Низкий поклон Константину за мужество, смелость и героизм. Добрая память о нашем земляке навсегда сохранится в сердцах всех приуральцев, - прокомментировали в мэрии.

Глава района Иван Сакал также выражает глубокие соболезнования родным, близкими и коллегам погибшего.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что четыре добровольца из Приуральского района отправились в зону СВО. Это осознанное решение мужчин.