Доброволец из Приуральского района Леонид Талеев погиб в ходе СВО

Фото: администрация Приуральского района

Житель Приуральского района Леонид Талеев погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Погиб боец, мужественно выполняя свой воинский долг, сражаясь за мирных жителей Донбасса, - сообщили в мэрии.

Леонид Иосифович родился и вырос в Белоярске. Решив встать на защиту Родины, он отправился в зону СВО, будучи добровольцем.

Глава муниципалитета Иван Сакал выражает глубочайшие соболезнования родным и близким мужчины.

Напоминаем, что несколько недель назад стало известно о гибели еще одного приуральца. Константин Перчеда проработал в органах внутренних дел по Приуральскому району более 7 лет. Всю свою жизнь северянин посвятил служению Отечеству и борьбе с преступностью.