Фото: администрация Салехарда

В Салехарде простятся с Виталием Долгушиным, погибшим в ходе СВО. Как сообщили в городской администрации, похороны пройдут 18 апреля в ритуальном зале. Желающих проводить бойца в последний путь ждут к 10:00, а в 13:30 в «Трактире на Ямальской» начнется поминальный обед.

- Наша особая поддержка и благодарность - родителям бойца - Элле Владиславовне и Леониду Витальевичу Долгушиным, воспитавшим истинного патриота, отважного и смелого героя, подвиг которого навсегда останется в наших сердцах и в памяти поколений, - прокомментировали в мэрии.

Похоронят героя со всеми почестями в окружной столице, где прошли его детство и юность. Кстати, Виталий родом из известной салехардской династии. В городе родились и всю жизнь трудились его предки.

Напоминаем, что ранее стало известно о смерти еще одного жителя окружной столицы. Сергей Руотси отправился служить по контракту, он был водителем-радиотелефонистом гаубичного самоходно-артиллерийского взвода и погиб в возрасте 48 лет.