Фото: администрация Салехарда

Житель Салехарда Виталий Долгушин погиб в ходе СВО при исполнении воинского долга. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Виталий закончил школу №2, а затем - Ямальский многопрофильный колледж по специальности «автомеханик». Далее работал на флоте, служил в армии, пробовал себя в разных профессиях.

Родные и близкие отзываются о нем как о справедливом, добром, отважном, чутком и ранимом человеке с огромным сердцем.

Дома у Виталия остались 10-летний сын и жена. Уходя на защиту Родины, он сказал супруге: «Я мужчина и должен идти, чтобы вы спали спокойно».

Напоминаем, что несколько дней назад стало известно о смерти еще одного жителя окружной столицы. Сергей Руотси отправился служить по контракту, он был водителем-радиотелефонистом гаубичного самоходно-артиллерийского взвода и погиб в возрасте 48 лет.