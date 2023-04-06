Фото: администрация Салехарда

Житель Салехарда Сергей Руотси погиб в ходе СВО. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В окружной столице мужчину знают как активиста и патриота. Он закончил школу №2, затем - профтехучилище, далее - Столичную финансовую академию. Был участником Чеченской военной кампании 1995 года. Имеет награды за образцовое выполнение служебных обязанностей.

В мирное время Сергей работал в управлении внутренних дел Ямала, военном комиссариате, частных и муниципальных предприятиях Салехарда.

Служить по контракту салехардец отправился в январе нынешнего года. Он был водителем-радиотелефонистом гаубичного самоходно-артиллерийского взвода. К сожалению, в марте мужчина погиб, ему было 48 лет.

Прощание с героем пройдет в субботу, 8 апреля в ритуальном зале окружной столицы с 10 до 12 часов. Похоронят Сергея в Салехарде.