В Губкинском заброшенный участок со сваями превратится в зону для отдыха с амфитеатром и шезлонгами

Фото: Андрей Гаранин, соцсети

В Губкинском обустроят еще одно место для отдыха. По словам главы города Андрея Гаранина, появится оно на тропе здоровье - заброшенный участок со сваями.

- Избавляться от свай нецелесообразно, поэтому мы нашли интересное решение. Построим на этом месте зону для отдыха. Она будет полностью из природных материалов, - отметил управленец.

Фото: Андрей Гаранин, соцсети

Согласно проекту, на площадке появятся оригинальные скамейки, вазоны с цветами, амфитеатр, беседки и даже шезлонги. Работы уже начались.

Напоминаем, что еще в Губкинском появится глэмпинг-парк с домиками, банями и СПА-бассейном. Он будет носить название «Северное сияние» и откроется в 2024 году.