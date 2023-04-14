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НовостиНедвижимость14 апреля 2023 3:05

В Губкинском заброшенный участок со сваями превратится в зону для отдыха с амфитеатром и шезлонгами

Работы уже начались
Марина Прохорова
Фото: Андрей Гаранин, соцсети

Фото: Андрей Гаранин, соцсети

В Губкинском обустроят еще одно место для отдыха. По словам главы города Андрея Гаранина, появится оно на тропе здоровье - заброшенный участок со сваями.

- Избавляться от свай нецелесообразно, поэтому мы нашли интересное решение. Построим на этом месте зону для отдыха. Она будет полностью из природных материалов, - отметил управленец.

Фото: Андрей Гаранин, соцсети

Фото: Андрей Гаранин, соцсети

Согласно проекту, на площадке появятся оригинальные скамейки, вазоны с цветами, амфитеатр, беседки и даже шезлонги. Работы уже начались.

Напоминаем, что еще в Губкинском появится глэмпинг-парк с домиками, банями и СПА-бассейном. Он будет носить название «Северное сияние» и откроется в 2024 году.