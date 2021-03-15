Жители Губкинского смогут прокатиться по Тропе здоровья на роликах и электросамокатах

Фото: администрация Губкинского

Глава Губкинского Андрей Гаранин прокатился по Тропе здоровья с ветераном Виктором Ивановичем Синициным, которому, между прочим 93 года. Напоминаем, что именно он предложил и разработал вместе с единомышленниками этот проект.

- Убедились, что наш всенародный проект «Тропа здоровья» востребован у губкинцев - катаются жители всех возрастов. Однако мы не собираемся останавливаться на достигнутом и будем совершенствовать проект, - рассказал градоначальник

Также он добавил, что предстоящим летом в пункте выдачи можно будет взять на прокат не только велосипеды, но и электросамокаты, роликовые коньки и лыжи.

-Будет очень здорово! Каждый житель сможет провести здесь время весело и активно, - отметил Андрей Гаранин.