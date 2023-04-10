В Губкинском рассказали о проекте глэмпинг-парка с домиками, банями и СПА-бассейном

Фото: администрация Губкинского

В губкинской администрации рассказали о проекте глэмпинг-парка, который появится на реке Пяку-Пур. Напоминаем, что он будет носить название «Северное сияние» и откроется в 2024 году.

Идея о создании столь необычного места отдыха принадлежит предпринимателю Шахбозу Уктамову. На территории глэмпинга расположатся деревянные домики, в каждом из которых смогут разместиться до шести гостей. Рядом с ними установят бани с панорамным видом на реку и СПА-бассейны под купольными павильонами, также планируется строительство купольного ресторана. Местность вокруг благоустроят, оборудуют детские игровые зоны.

Фото: администрация Губкинского

Кстати, похожий проект уже был реализован в Никольском сквере - прозрачные шатры со столиками и инфракрасными обогревателями.

Добавим, что проект «Северное сияние» стал победителем ямальского этапа премии «Бизнес-Успех». Он повысит туристическую привлекательность не только города, но и округа.