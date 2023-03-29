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НовостиНедвижимость29 марта 2023 3:19

«Северное Сияние»: в Губкинском появится новое место отдыха с домиками и ресторанным комплексом

В Губкинском появится новое место отдыха с домиками и ресторанным комплексом
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

В Губкинском продолжают развивать внутренний туризм. Об этом сообщил глава города Андрей Гаранин.

- Важно, чтобы у жителей всегда была возможность качественно и интересно отдохнуть, особенно в летний период, - отметил он.

В следующем году в городе появится глэмпинг «Северное Сияние». Это проект, который реализует местный предприниматель Шахбоз Уктамов - полуфиналист Всероссийской премии «Бизнес-Успех».

В зоне отдыха на берегу Пяку-Пура будут бани, мангальные зоны, ресторанный купольный комплекс и домики для отдыха, изготовление которых уже началось.

По словам Андрея Гаранина, идея, предложенная горожанином, актуальна и необходима, поэтому власти окажут всю возможную помощь для ее воплощения.

Также напоминаем, что в Губкинском обустраивают рыболовно-туристический комплекс «Лазурный берег».