В Губкинском на территории обновленного Никольского сквера появился эко-терренкур

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском на территории обновленного Никольского сквера появились новые прогулочные маршруты или эко-терренкур. Как сообщили в пресс-службе городской организации, он представляет собой две тропы протяженностью 750 и 910 метров, на которых установлены таблички с обозначением пройденного расстояния, деревянные инсталляции в экостиле и информационные стенды о флоре и фауне Ямала.

Кстати, пешеходные дорожки имеют разные типы покрытия: тротуарная плитка, дробленая кора хвойных деревьев, плитняк и деревянные настилы.

А центральным местом эко-терренкура стала круговая площадка для наблюдения за природой.

Напоминаем, что в прошлом году Никольский сквер стал победителем голосовании за объекты благоустройства, проходившего в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Там появились удобные скамейки, красивая и комфортная набережная с террасами, арт-объекты, детские игровые комплексы и многое другое.