Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

В Надымском районе простились с Вячеславом Коноваловым, погибшим в ходе СВО. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

«Скорбный день. Простились с нашим земляком-пангодинцем Вячеславом Коноваловым, воином, примером мужества и доблести. Искренние соболезнования родным и близким. Мы рядом, всегда готовы поддержать в любом вопросе», - написал управленец в своих соцсетях.

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

На момент гибели Вячеславу Коновалову было 22 года. Молодой человек учился в первой пангодинской школе, а после 9-го класса поступил в Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий. С 2022 года работал сторожем в Пангодинском ЛПУ общества «Газпром трансгаз Югорск».

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Напоминаем, что ранее в ходе спецоперации на Украине погиб надымчанин Андрей Ченцов.