Двое жителей Надымского района погибли в ходе СВО

Фото: администрация Надымского района

На днях стало известно смерти надымчанина Андрея Ченцова в ходе СВО. А сегодня, 24 марта, администрация муниципалитета сообщила о гибели еще двух жителей района - Ирека Зиятдинова и Вячеслава Коновалова.

- Наши земляки-пангодинцы, служившие в одном батальоне, погибли при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Мужчины геройски выполняли поставленные командованием задачи. Они останутся для нас примером мужества и чести, - сказали в мэрии.

Ирек Зиятдинов родился 15 апреля 1987 года. Он работал механизатором комплексной бригады в Пангодинском ЛПУ общества «Газпром трансгаз Югорск».

Вячеславу Коновалову было 22 года. Молодой человек учился в первой пангодинской школе, после 9 класса поступил в Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий. С 2022 года также работал в Пангодинском ЛПУ общества «Газпром трансгаз Югорск» - сторожем.