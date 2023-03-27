Фото: Василий Паршаков, соцсети

Двое жителей Тазовского района погибли в ходе СВО. Об этом в своих соцсетях рассказал глава муниципалитета Василий Паршаков.

«Дорогие тазовчане, не стало двоих наших земляков, участвовавших в специальной военной операции. Выражаю соболезнования родным и близким. Низкий поклон нашим бойцам!», - написал управленец.

Так, Артема Салиндера похоронили в Тазовском, а Максима Ядне проводили в последний путь в Находке.

Напоминаем, что несколько недель назад стало известно о гибели еще трех тазовчан - Никиты Ушакова, Александра Александрова и Дмитрия Салиндера.

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