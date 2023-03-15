Фото: Василий Паршаков, соцсети

Трое жителей Тазовского района погибли в ходе СВО. Об этом сообщил глава муниципалитета Василий Паршаков.

«Печальные новости пришли в наш район. Погибли трое наших земляков, участвовавших в специальной военной операции. Выражаю соболезнования родным и близким», - написал он в своих соцсетях.

Никиту Ушаков похоронят в Тюмени. Прощание с ним пройдет сегодня, 15 марта, в зале №1 на улице Юрия Семовских, д. 14.

Александра Александрова, который заключил контракт и отправился на службу из Антипаюты, похоронят на родине - в республике Чувашия.

С Дмитрием Салиндером простятся в гыданском Сельском доме культуры. Похоронят бойца на местном кладбище.