Фото: Василий Паршаков, соцсети
Трое жителей Тазовского района погибли в ходе СВО. Об этом сообщил глава муниципалитета Василий Паршаков.
«Печальные новости пришли в наш район. Погибли трое наших земляков, участвовавших в специальной военной операции. Выражаю соболезнования родным и близким», - написал он в своих соцсетях.
Никиту Ушаков похоронят в Тюмени. Прощание с ним пройдет сегодня, 15 марта, в зале №1 на улице Юрия Семовских, д. 14.
Александра Александрова, который заключил контракт и отправился на службу из Антипаюты, похоронят на родине - в республике Чувашия.
С Дмитрием Салиндером простятся в гыданском Сельском доме культуры. Похоронят бойца на местном кладбище.