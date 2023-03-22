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НовостиОбщество22 марта 2023 12:04

В День оленевода по Салехарду будет курсировать автобус, который доставит всех желающих на праздник

Об этом сообщил глава города Алексей Титовский
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В День оленевода по Салехарду будет курсировать специальный автобус, который доставит всех желающих на праздник. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

«Запустим специальный общественный автобус, который будет курсировать до места проведения Дня оленевода», - написал он в своих соцсетях.

Напоминаем, что подготовка к празднику идет полным ходом, для гостей будет работать множество площадок. Традиционно состоятся соревнования по национальным видам спорта, катания на оленьих упряжках, выступления на снегоходах и мотоциклах по фристайлу, а также сноукайтингу и парапланеризму.

Также запланирован гастрономический фестиваль с дегустацией блюд национальной кухни.

А еще предприниматели из пяти городов представят салехардцам свою продукцию. Гостям предложат мясо и мясные деликатесы, овощные консервы, здоровые сладости, масло холодного отжима, чайную коллекцию «Дедушка рекомендует» и 12 сортов тюменского пломбира.

Ознакомиться с подробной программой Дня оленевода можно по ссылке.