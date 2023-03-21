Предприниматели из пяти городов представят свою продукцию на Дне оленевода в Салехарде

Фото: администрация Салехарда

Сразу 136 предпринимателей подали заявки для участия в Дне оленевода в Салехарде. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Только из Тюмени в сторону Салехарда выезжает 5 тонн груза. А из Ижевска к нам едут две специальные печи. Салехардцев намерены удивить удмуртскими традиционными перепечами, - отметили в мэрии.

Также свою продукцию представят предприниматели из Омска, Москвы и Тобольска. Разумеется, не обойдется праздник и без ямальских производителей - их будет 16.

На выбор гостей представят мясо и мясные деликатесы, овощные консервы, здоровые сладости, масло холодного отжима, чайная коллекция «Дедушка рекомендует» и 12 сортов тюменского пломбира. Все это выставят в 35 торговых палатках.

Кроме того, посетили смогут приобрести брендированные шапки и кепки с изображениями северных ягод. Это лимитированная коллекция, подготовленная специально к празднику самими предприниматели.

Также на площадке будет работать фуд-корт с шашлыками, пловом, ухой и ямальскими десертами.

Ознакомиться с подробной программой Дня оленевода можно по ссылке.