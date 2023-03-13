Стала известна программа празднования Дня оленевода в Салехарде

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Глава Салехарда Алексей Титовский озвучил программу празднования Дня Оленевода. Напоминаем, что первые мероприятия пройдут 21 марта, а основные - 25 и 26 марта на берегу реки Полябта.

Традиционно состоятся соревнования по национальным видам спорта, катания на оленьих упряжках, выступления на снегоходах и мотоциклах по фристайлу, а также сноукайтингу и парапланеризму.

- Обязательно сделаем гастрономический фестиваль с дегустацией блюд национальной кухни. В прошлом году он имел большой успех, - отметил градоначальник.

Еще все желающие смогут посетить чумы. Кстати, в этом году для молодежи первые откроется Пушка-чум, по Пушкинской карте в нем можно будет посмотреть кино на потолке, поиграть в настольные игры и пообщаться с друзьями за чаем.

Ознакомиться с подробной программой праздника можно ниже:

Фото: Алексей Титовский, соцсети