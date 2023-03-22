Фото: Юрий Фишер, соцсети

Агрофирма «Толькинская» запустит в Красноселькупском районе производство козьего молока. Об этом сообщил глава муниципалитета Юрий Фишер.

- В начале года в агрофирме появилось поголовье коз, овец, перепела и куры.

Новые обитатели уже «освоились», а в семействе рогатых даже появилось пополнение, - отметил управленец.

Кстати, это первый опыт предприятия по разведению коз. В будущем ассортимент продукцией из козьего молока планируют расширить. В первую очередь начнется производство творога, сливок, йогуртов и сыров.

Фото: Юрий Фишер, соцсети

По словам директора агрофирмы Алексея Шишкова, стоимость продукции из козьего молока и самого молока будет максимально доступной, чтобы местные жители могли использовать ее в своем ежедневном рационе.

Напоминаем, что ранее «Толькинская» агрофирма запустила в продажу варенье из северных ягод, а также начала строить новый свиноводческий комплекс.