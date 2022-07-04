В Красноселькупском районе откроется свинокмплекс

Фото: Правительство ЯНАО

Агрофирма «Толькинская» начала строительство нового свиноводческого комплекса в Красноселькупском районе. Это будет первый животноводческий объект замкнутого цикла, возведенный на Ямале с применением энергосберегающих и современных технологий, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Свиноводческий комплекс откроется в селе Толька к концу текущего года. Ранее строители залили фундамент, а сейчас возводят конструкцию будущего корпуса фермы площадью свыше 380 квадратных метров.

По проекту комплекс будет оснащен современными технологиями: автоматические системы кормления и поения животных, навозоудаления и компьютеризованный климат-контроль в помещениях.

В производственной зоне свинокомплекса разместят санпропускник, дезбарьер и крематор. Для хранения навоза предусматривается строительство навозосборного колодца и двух навозохранилищ.

- Сегодня мы наблюдаем большой спрос на свинину как на внутреннем рынке, так и в социальной сфере. Строительство свинокомплекса поможет решить этот вопрос. Внедрение энергосберегающих технологий уменьшит себестоимость производства продукции, в том числе за счет оптимизации расходов на коммунальные услуги. Кроме того, в районе будут сформированы десять новых рабочих мест, - рассказал директор ООО Агрофирма «Толькинская» Алексей Шишков.

При выходе на полную мощность планируется производить более 50 тонн свинины в год.

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