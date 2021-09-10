Агрофирма Красноселькупского района начнет выпускать варенье из местных ягод

Фото: администрация Красноселькупского района

Толькинская агрофирма планирует расширить производство. До конца года предприятие увеличит линейку переработки молока с введением дополнительного молочного блока. Кроме того, в продажу планируется запустить варенье из местных ягод. Все это позволит не только увеличить ассортимент, но и создать новые рабочие места для местного населения.

- Агрофирма «Толькинская» развивает производство мясной, рыбной и молочной продукции, поставляет ее в социальную сферу и пускает в свободную продажу, - рассказал директор предприятия Алексей Шишков.

На постоянной основе происходит пополнение и обновление поголовья животных. Только за первое полугодие 2021 года было завезено 29 голов симментальской породы, отличающей хорошими вкусовыми качествами.

Приобрести продукцию можно на прилавках местных магазинов. При этом ассортимент товара собственного производства насчитывает более ста позиций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сельхозкомплекс «Ноябрьский» начал выпускать несколько видов сыра. Он продается в фирменных магазинах (подробнее)