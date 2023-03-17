В Салехарде начали выпускать премиальные рыбные деликатесы

Фото: департамент АПК ЯНАО

В Салехарде рыболовецкая артель «Орион» приступила к выпуску премиальных рыбных деликатесов под брендом «Вкус Арктики». Свидетельство на новый товарный знак семейное предприятие получило несколько лет назад, сообщили в региональном департаменте агропромышленного-комплекса.

С запуском новой продукции бизнесмены не спешили, тщательно подбирали продукты, которые войдут в линейку, ведь она требует особого наполнения и упаковки. Чтобы показать содержимое банки, предприятие решило использовать крышки, которые представляют собой инновационную комбинацию стали и прозрачной мембраны.

Фото: департамент АПК ЯНАО

- У нас была задача - создать крутой продукт, который ямальцы смогут приобрести в подарок для своих родных, друзей и партнеров по бизнесу. Для изготовления премиальной продукции используется сырье высокого качества, современные подходы к упаковке и дизайну. Выбираем лучшее для наших покупателей и стараемся не останавливаться на достигнутом, - отметил председатель рыболовецкой артели «Орион» Олег Мамеев.

Первую партию деликатесов - а это порядка 20 наименований - можно приобрести в сети магазинов «Сделано на Ямале».