Ямальские сельхозпроизводители объединились для создания общей торговой площадки

Фото: правительство ЯНАО

В Салехарде открылся магазин «Сделано на Ямале», где представлена продукция пяти местных сельскохозяйственных производителей: РА «Орион», МП «Ямальские олени», МУП «Паюта», ООО «Ямалец» и ПФ «Ныда-ресурс».

Инициаторами его создания стали сами производители. На 80 квадратных метрах покупателю предлагаются мясная и рыбная продукции, полуфабрикаты, варенья и деликатесы ямальской кухни.

Объединиться производителям западной и восточной части округа помогло открытие сквозного проезда по дороге Салехард - Надым.

- Благодаря транспортной доступности ситуация для жителей Ямала изменится, а ассортимент местной продукции на полках магазинов будет расширен. Cейчас у жителей и гостей Салехарда появилась возможность познакомиться с продукцией из Надымского района и Ноябрьска, в дальнейшем жители восточной зоны смогут оценить продукцию предприятий западной части округа, - рассказала заместитель директора департамента АПК ЯНАО Любовь Охман.

Отметим, что открытие в Салехарде специализированного магазина - это только первый шаг в направлении освоения потребительского рынка Ямала.Ранее губернатор Дмитрий Артюхов поручил проработать вопрос с регулярными поставками местной продукции в восточную зону региона.

В 2021 году запланировано открытие новых магазинов в Надыме, Новом Уренгое и Ноябрьске.