В Салехарде начнут производить рыбные деликатесы под брендом «Вкус Арктики»

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде готовятся вывести на рынок новый «Вкус Арктики». Речь идет о товарном знаке, полученном рыболовецкой артелью «Орион», под которым будут выпускать рыбные изделия.

- Хотим сделать деликатесы, используя более дорогую качественную рыбу. Первое время это будет небольшая партия и только в магазинах «Сделано на Ямале». Впоследствии будем расширять рынки сбыта, - сообщил председатель рыболовецкой артели «Орион» Олег Мамеев.

Отметим, что «Орион» - это небольшое семейное предприятие, которое уже пять лет снабжает салехардцев рыбными изысками. В год оно перерабатывает свыше 300 тонн рыбы, а в его товарной линейке насчитывается больше 60 наименований продукции. Сейчас продукция предприятия выходит под брендом «Ямалик», ее можно встретить в брендовых магазинах Салехарда и других городов.

Фото: администрация Салехарда

Новую салехардскую торговую марку планируют презентовать в апреле текущего года при активной поддержке профильного департамента округа.

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