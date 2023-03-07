Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Проезд на авиаэкспрессе между вокзалом и аэропортом Нового Уренгоя станет бесплатным с 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Напоминаем, что авиаэкспрессы запустили со 2 января 2023 года, их расписание синхронизировано с вылетом/прилетом основных авиарейсов. Ежедневно автобусы выполняют восемь оборотных рейсов, разместиться в них с комфортом могут 30 человек с багажом.

- Введение этого маршрута - новый уровень удобства для ямальцев. Пассажиры, которые добираются до Нового Уренгоя поездом, а потом летят дальше, теперь могут не спешить ночью на автомобиле на рейсы, вылетающие ранним утром. Можно с комфортом добраться на поезде и пересесть на авиаэкспресс, - пояснил заместитель главы ведомства Денис Редькин.

Кроме того, перед открытием нового терминала аэропорта было скорректировано расписание пассажирских поездов, следующих в Новый Уренгой.