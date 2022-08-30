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Аэропорт и железнодорожный вокзал Нового Уренгоя свяжет авиаэкспресс. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, это будут два автобуса на газомоторном топливе, а запустят их со следующего года.

Ранее был проведен анализ пассажиропотока и скорректировано расписание движения пассажирских поездов, следующих в Новый Уренгой. Это дало возможность жителям Пуровского района и Губкинского ежедневно прибывать в газовую столицу в утренние часы для дальнейшего вылета из аэропорта и в обратном направлении.

- Аэропорт удален от города, а новое автобусное сообщение позволит максимально приблизить аэроузел. Запуск аэроэкспресса планируется синхронизировать с вводом в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса, - рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин.