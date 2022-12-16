В РЖД скорректировали график движения поездов с работой новоуренгойского аэропорта

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В скором времени в Новом Уренгое откроется пассажирский терминал аэропорта, строительство которого велось несколько лет. В связи с этим по поручению губернатора Дмитрия Артюхова было скорректировано расписание поездов, курсирующих между микрорайоном Пурпе и городом, его синхронизировали с работой аэропорта.

Так, расписание изменено для семи пассажирских составов, следующих из Казани, Москвы, Оренбурга, Уфы и в летнее время из Анапы и Имеретинского курорта в Новый Уренгой.

Это даст возможность ямальцам, прибывающим в самый крупный город округа, выбирать для вылета любой удобный рейс в течение дня.

- Аэропортом Нового Уренгоя пользуются не только жители близлежащих городов и поселков, но и жители Губкинского и Пуровского района. Они часто добираются в аэропорт на личных автомобилях, чтобы успеть, например, к утреннему рейсу. Благодарим руководство РЖД, что откликнулись на нашу просьбу и откорректировали расписание. Благодаря этому каждый житель может с комфортом и вовремя добраться к нужному рейсу, - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Напольских.

Ознакомиться с обновленным расписанием движения поездов и купить билеты можно на сайте РЖД.