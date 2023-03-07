В новоуренгойском МЦ «Молодежный» откроется спорткомплекс «Северный характер»

Фото: Андрей Воронов, соцсети

В Новом Уренгое продолжается модернизация спортшколы «Сибирских медведей». Напоминаем, что комплексы, носящие это название, переименовываются и становятся сетью спорткомплексов ямальского бренда «Северный характер».

- Еще один такой центр откроем в МЦ «Молодежный». Новый фасад сделаем с подсветкой. Заменим окна, двери, инженерные системы, сделаем ремонт в помещениях. Уличную территорию благоустроим, высадим деревья, кустарники, оборудуем тренажерную площадку. Будет еще одно место для занятий спортом, - рассказал глава города Андрей Воронов.

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Основными спортивными направлениями в обновленном спортзале будут бокс, мини-футбол, волейбол и гимнастика. Также горожане смогут посещать тренажерный зал и заниматься общефизической подготовкой.

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