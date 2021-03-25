На Ямале откроется сеть спортзалов «Северный характер»

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсетях

На Ямале продолжается строительство спортивных учреждений. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада.

- Возможность заниматься спортом должна быть у каждого. В прошлые годы мы активно строили крупные спорткомплексы. Но порой совсем небольшие объекты дают эффект не хуже, - заявил глава региона.

Так, открылся зал для силовых занятий в Гыде, а в Салехарде - центр единоборств «Северный характер». Кстати, в скором времени на Ямале появится сразу сеть спортивных залов с одноименным названием. Они откроются в Лабытнанги, Губкинском, Новом Уренгое и Тарко-Сале.

Также развивается сеть лыжных баз. В прошлом году были открыты две базы, а в этом появится еще шесть.

- Это не просто место выдачи лыж. Там есть все условия для полноценных занятий в случае непогоды, - отметил Дмитрий Артюхов.

Также будут запущены спорткомплексы в Новом Порту, в поселке Уренгой и Коротчаево. Всего - втрое больше объектов, чем в прошлом году.

Возобновилось строительство и «Ямал-Арены» в Салехарде. В скором времени окружная столица получит два новых льда, большой олимпийский бассейн и универсальный спортзал.

- У нас в округе есть команда, которой мы все гордимся, - это «Факел». Наши волейболисты прошли путь от первой лиги до триумфа на самых престижных турнирах. Сейчас более полутора тысяч мальчишек и девчонок занимаются в секциях волейбола. Мы решили их поддержать - и начинаем проект «Академия «Факел». Обновим 13 спортивных залов - создадим там атмосферу нашей команды, атмосферу победы, - подытожил губернатор.