Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое появится сеть спортзалов «Северный характер». Один из них разместится в МЦ «Молодежный» - ребрендинг проведут в следующем году.

Так, в МЦ «Молодежный» уже заканчивается ремонт помещений, а уже в ноябре начнутся занятия для детей и взрослых. Основные виды спорта - бокс, шахматы, флорбол и футбол, также будет работать зал ОФП. Помимо реновации фасада на 2022 год запланировано благоустройство прилегающей территории. На улице установят открытую тренажерную площадку.

Второй зал будет относиться к спортшколе «Сибирские медведи», находящейся в микрорайоне Строителей. Будущий спортивный зал соединят с существующим зданием теплым переходом.