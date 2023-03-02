На Салмановском и Харасавэйском месторождениях появился 4G-интернет

Фото: Михаил Непряхин

Теперь стабильный сигнал и мобильный интернет 4G стали доступны работникам Салмановского и Харасавэйского месторождений, расположенных на Ямале. Для этого компания МегаФон запустила в работу новые базовые станции.

Инженеры оператора построили сеть в диапазоне 900, 1800 и 2600 МГц. Первый обеспечивает максимальное покрытие производственных площадок и бытовых объектов, а остальные - высокую скорость передачи данных.

Быстрый выход в сеть на скорости до 50 Мбит/с позволит сотням вахтовиков оперативно решать рабочие вопросы, а также связываться с родными в мессенджерах и социальных сетях.

- Мы планомерно расширяем территорию покрытия на месторождениях Ямала, чтобы обеспечить вахтовиков привычными услугами связи для решения рабочих вопросов и личного общения. С начала года новыми точками на карте покрытия стали Холмогорское, Суторминское и Вынгаяхинское месторождения. Теперь современными услугами связи могут воспользоваться нефтяники и газовики еще двух ямальских промыслов, - отмечает директор МегаФона на Ямале и в Югре Дмитрий Мелихов.

Находясь в сотнях километров от «большой земли», вахтовики продолжают активно использовать привычные онлайн-сервисы - ежедневный интернет-трафик на данных месторождениях составляет более 1 терабайта. Такой объем данных сравним с непрерывным общением по видеосвязи в мессенджере в течение почти четырех месяцев. Чаще всего сюда приезжают абоненты оператора из Башкирии, Оренбуржья и Самарской области.

Отметим, что Салмановское (Утреннее) месторождение расположено в северо-западной части Гыданского полуострова и считается крупнейшим по величине извлекаемых запасов на данной территории. Разработка ведется в рамках проекта «Арктик СПГ 2».

А Харасавэйское месторождение находится на западном побережье полуострова Ямал и является уникальным по размерам запасов газа.

Оба месторождения раскинулись за Полярным кругом, в районах с арктическим климатом, где температура окружающей среды опускается до -60 градусов. Поэтому, при создании инфраструктуры связи и возведении антенно-мачтовых сооружений на промыслах, инженерам приходится учитывать экстремальные погодные условия, сложности логистики и рельефа.