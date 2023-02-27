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НовостиОбщество27 февраля 2023 3:31

Житель Шурышкарского района Станислав Максаров погиб в ходе СВО

Дома у него остались жена и двое детей
Марина Прохорова
Фото: администрация Шурышкарского района

Фото: администрация Шурышкарского района

Житель села Мужи Станислав Максаров погиб в ходе СВО. Об этом сообщили в администрации Шурышкарского района.

- Он с честью исполнил свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции. Приносим соболезнования семье Максаровых, родным и близким героя. Мы гордимся подвигом нашего земляка, - сказали в мэрии.

На защиту Родины Станислав был призван из Салехарда. Дома у него остались жена и двое детей.

Напоминаем, что минувшей осенью при участии в СВО погиб житель Овгорта Артем Пугурчин. Рядовому контрактной службы был 21 год.

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