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Общество17 октября 2022 10:08

Контрактник из Шурышкарского района погиб в спецоперации на Украине

Артему Пугурчину был 21 год
Дмитрий Кошелев
Фото представлено КП

Фото представлено КП

В ходе специальной военной операции погиб житель села Овгорт Артем Пугурчин. Рядовому контрактной службы был 21 год, сообщил в своих соцсетях глава Шурышкарского района Олег Попов.

«Выражаю искренние соболезнования родителям, братьям и сестрам, родным Артема. Светлая память о нашем земляке сохранится навсегда. Безмерная благодарность тем, кто отдал свои жизни за обеспечение безопасности нашей страны», - написал управленец.

Напоминаем, что на прошлой неделе стало известно о гибели контрактника из Ноябрьска Руслана Ганиева. Он отправился на Украину в сентябре 2022 года после подписания контракта. Похоронили героя в деревне Барьязибаш республики Башкортостан, где он родился и вырос.