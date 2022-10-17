Контрактник из Шурышкарского района погиб в спецоперации на Украине

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В ходе специальной военной операции погиб житель села Овгорт Артем Пугурчин. Рядовому контрактной службы был 21 год, сообщил в своих соцсетях глава Шурышкарского района Олег Попов.

«Выражаю искренние соболезнования родителям, братьям и сестрам, родным Артема. Светлая память о нашем земляке сохранится навсегда. Безмерная благодарность тем, кто отдал свои жизни за обеспечение безопасности нашей страны», - написал управленец.

Напоминаем, что на прошлой неделе стало известно о гибели контрактника из Ноябрьска Руслана Ганиева. Он отправился на Украину в сентябре 2022 года после подписания контракта. Похоронили героя в деревне Барьязибаш республики Башкортостан, где он родился и вырос.