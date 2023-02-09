Двое добровольцев из Шурышкарского района отправились в зону СВО

Фото: Олег Попов, соцсети

В Шурышкарском районе состоялись проводы двух жителей, решивших стать добровольцами и принять участие в спецоперации. Накануне глава муниципалитета Олег Попов встретился с одни из них.

«Для Василия из Овгорта и Виктора из райцентра это осознанный выбор и добровольное решение, которым мы гордимся! Удачи, мужики! Возвращайтесь, мы вас ждем!», - написал в своих соцсетях управленец.

Перед отправкой для ребят собрали теплую одежду, средства гигиены, мобильные телефоны, свечи и батарейки. Все это сложили в рюкзаки и передали северянам.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что уроженец Шурышкарского района Федор Елескин погиб в спецоперации на Украине. Мужчина вступил в ряды добровольцев.