Глава СК Александр Бастыркин поручил доложить о ходе расследования дела с участием школьника из Лабытнанги

Фото: СУ СКР по ЯНАО

Председатель СК России Александр Бастыркин заинтересовался происшествием с участием школьника из Лабытнанги, провалившегося в трехметровый колодец. Он поручил руководителю СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу Андрею Егорову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

На данный момент региональное следственное управление проводит проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность на объекте.

Напоминаем, что ЧП произошло 16 февраля. Мальчик, идя из школы домой через территорию детского сада, провалился в трехметровый колодец, который забыл огородить подрядчик. К счастью, ребенок отделался лишь испугом, он смог позвонить маме и рассказать о случившемся, а она уже вызвала спасателей.