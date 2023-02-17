Следователи Лабытнанги заинтересовались историей о мальчике, провалившемся в трехметровый колодец

Фото: СУ СКР по ЯНАО

Следственный комитет Лабытнанги заинтересовался историей о мальчике, провалившемся в трехметровый колодец, и организовал доследственную проверку.

- Сотрудниками территориального подразделения проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Пострадавшему назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить наличие телесных повреждений и степень их тяжести, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) сотрудников коммерческой организации, выполнявших строительно-ремонтные работы на данной территории, и не обеспечивших безопасность граждан. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напоминаем, что ЧП произошло 16 февраля. Мальчик, идя из школы домой через территорию детского сада, провалился в трехметровый колодец, который забыл огородить подрядчик. Ребенок смог позвонить маме и рассказать о случившемся, а она уже вызвала спасателей.