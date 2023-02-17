На Ямале школьник провалился в трехметровый колодец, который забыл огородить подрядчик

Фото: МЧС России по ЯНАО

Минувший вечер выдался неспокойным для лабытнангских спасателей: они вызволяли школьника, провалившегося в технологический колодец.

К счастью, мальчик отделался лишь испугом, чего нельзя сказать о его матери, поднявшей на уши все спасательные службы города.

- Мой сын возвращался домой из школы, как обычно, он шел через садик «Снежинка». Недавно там велись работы, но пару дней уже точно никого не видно. Знаков нет, ограждений тоже. И сын провалился в трехметровую дыру, - вспоминает Ксения события того дня.

О том, что с ее ребенком произошла беда, женщина узнала из телефонного звонка. Не растерявшись, мальчик сам позвонил матери и второпях рассказал ей обо всем. В туже секунду обеспокоенная северянка помчалась на помощь сыну, попутно вызывая спасателей.

Фото: МЧС России по ЯНАО

- Вызов о происшествии поступил 16 февраля в 16:21, к месту выехали сорудники пожарно-спасательного отделения. По прибытии их встречала мама и неравнодушный прохожий Константин Квитько, который всячески старался помочь чужой беде, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Заметив, что мальчик изрядно напуган, пожарные поспешили успокоить его, а затем, с помощью спасательной лестницы, достали его из бетонного «подземелья» и передали бригаде скорой помощи.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Как уже упоминалось выше, госпитализация юному горожанину не потребовалась. По счастливому стечению обстоятельств ребенок не пострадал.

- В нашей службе бывают различного рода вызова, но всегда очень радует, когда экстренные ситуации заканчиваются благополучно, как эта история, - рассказал заместитель начальника службы пожаротушения 5-го пожарно-спасательного отряда Максим Иванов.

Чтобы подобное на повторилось впредь, сотрудники пожарной охраны оградили участок сигнальной лентой и вызвали на место представителей городских служб.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в администрации Лабытнанги, сейчас на участке детского сада ведутся работы по прокладке сетей теплоснабжения и водоснабжения, а выполняет их АО «ТеплоИндустрия».

- Работы в полном объеме не завершены. Согласно контракту, подрядчик должен был обеспечить безопасность на месте проведения работ. Сейчас по данному факту проводится проверка. По ее результатам будут приняты соответствующие меры, - прокомментировали в мэрии произошедшее ЧП.

Сейчас мальчик находится дома, а его мама от души благодарит всех, кто причастен к спасению сына.

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