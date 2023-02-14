В Ноябрьске осветят дорогу, ведущую в микрорайон Железнодорожников

Фото: Алексей Романов, соцсети

Предстоящим летом в Ноябрьске пройдут масштабные работы по освещению города. Ранее его глава Алексей Романов сообщил о том, что вдоль третьего проезда, расположенного в промзоне, установят 61 фонарь. А вчера градоначальник объявил, что опоры появятся и в другом темном месте.

«Летом на участке протяженностью 2,5 километра, от развилки с автодорогой Карамовской до микрорайона Железнодорожников, установим 84 опоры с фонарями. Движение транспорта там достаточно интенсивное, освещение поможет снизить аварийность. Водителям будет комфортнее ездить в отдаленный микрорайон», - написал Алексей Романов в своих соцсетях.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске ремонтируют старейшую школу города.