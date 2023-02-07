Спустя несколько лет в Ноябрьске наконец-то осветят трети проезд промзоны

Фото: администрация Ноябрьска

Спустя несколько лет в Ноябрьске наконец-то осветят трети проезд, расположенный в промзоне. Как отметил глава города Алексей Романов, речь идет об участке протяженностью почти пять километров - там установят 61 опору.

- Мы получили необходимое финансирование. Создавая улично-дорожную сеть в городе, жилом, спальном микрорайонах, мы поняли, что пришло время навести порядок и здесь. Работы проведут в этом году, - сказал градоначальник.

Напоминаем, что проблемами промзоны активно занялись в 2019 году. Впервые за долгие годы там заасфальтировали третий проезд. Работы выполнились в три этапа: первый - от подстанции до кругового перекрестка, второй - от «кольца» до учебного комбината и третий - от учебного комбината до разворотной автобусной площадки. Всего в порядок привели 5 километров 663 метра.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске ремонтируют старейшую школу города.