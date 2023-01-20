В Ноябрьске ремонтируют старейшую школу города

Фото: Алексей Романов, соцсети

В Ноябрьске ремонтируют старейшее образовательное учреждение города - второй корпус школы №2, построенный в 1993 году. Об этом сообщил глава города Алексей Романов.

- Компания «Промстройсервис» взяла хороший темп, да и мои коллеги из департамента образования на стройплощадке каждый день. Контроль качества строжайший. Сейчас уже выполнены все демонтажные работы, заменены окна, инженерные сети, идет отделка помещений, - сказал градоначальник.

Фото: Алексей Романов, соцсети

Современный фасад школы отлично впишется в обновленный микрорайон. По соседству - новый сад «Дюймовочка», многофункциональная площадка для отдыха и игр и арт-резиденции «Миксер», в которой также идет ремонт.

В будущем здесь могут появиться и другие объекты, так как прилегающая территория перспективна с точки зрения жилищного строительства.

- Сейчас в школе учатся более тысячи детей, и я уверен, что пустовать она никогда не будет, - отметил Алексей Романов.