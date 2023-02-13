В Приуральском районе запустили производство сыровяленых и сырокопченых изделий

Фото: Иван Сакал, соцсети

Мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» расширил линейку своей продукции. Теперь предприятие будет выпускать различные сыровяленые и сырокопченые изделия. Об этом сообщил глава Приуральского района Иван Сакал.

- Цех переработки, расположенный в поселке Харп, завершил проработку рецептуры и декларирование новой продукции. На этой неделе она поступит на прилавки магазина «Сделано на Ямале» в районном центре, - рассказал управленец.

Кроме того, в Харпе начали производить сушенные и вяленые лакомства для домашних животных: печень, желудок, легкое, трахея, голень и прочее. Они уже доступны для покупателей.

Фото: Иван Сакал, соцсети

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в декабря предприятие запустило производство пельменей под названием «Северная трапеза».

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