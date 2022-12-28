В Приуральском районе запустили производство пельменей из оленины

Фото: Иван Сакал, соцсети

Предприятие «Паюта», расположенное в Приуральском районе, начало производство пельменей. Об этом рассказал глава муниципалитета Иван Сакал.

- Мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» расширил ассортимент выпускаемой продукции пельменями с олениной. В уходящем году предприятие закупило специальный аппарат, способный производить 150 килограммов продукции в час, - сообщил управленец.

Первая партия пельменей получила название «Северная трапеза» и уже поступила в продажу на прилавки магазина «Сделано на Ямале».

Напоминаем, что минувши летом предприятие открыло в Харпе цех по переработке мяса оленя. На площади в 300 квадратных метров работают две производственные линии. На одной будут перерабатывать мясо, выпускать мясные деликатесы, полуфабрикаты и колбасы, а на второй - перерабатывать кости, субпродукты и другое сырье животного происхождения.