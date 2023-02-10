Четыре добровольца из Приуральского района отправились в зону СВО

Фото: Иван Сакал, соцсети

В Приуральском районе состоялись проводы четырех жителей, решивших стать добровольцами и принять участие в спецоперации. Накануне глава муниципалитета Иван Сакал встретился с мужчинами.

«Встретился за чашкой чая с приуральцами, которые приняли достойное решение - защищать страну. Четыре наших добровольца отправляются в зону специальной военной операции. Желаю нашим героям сил, терпения и крепости духа. Помните, мы вас ждем!», - написал он в своих соцсетях.

Перед отправкой Иван Сакал передал мужчинам вещи первой необходимости.

Напоминаем, что на днях в зону СВО проводили двух жителей Шурышкарского района. Василий и Виктор, как и их земляки, вступили в ряды добровольцев.

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