Салехардцы отправили бойцам спецоперации плюшевого медведя и гитару

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Жители Салехарда отправили бойцам спецоперации более 800 адресных посылок. Об этом сообщили в городской администрации.

Партия из 150 отправлений отбыла 8 февраля. В них - товары первой необходимости, средства гигиены, более 300 наименований медикаментов, тысяча банок тушенки, генераторы, строительные материалы и обязательные теплые «приветики» от родных и близких.

- В общей сложности было упаковано и отсортировано 2 тонны груза, - прокомментировали в мэрии.

Однако были и интересные посылки: гитара (без музыки победы не добыть) и плюшевый медведь (самое ценное для папы).

Активисты «Совета семей военнослужащих» отмечают, что в этот раз Салехард выступил логистическим центром. В город привозили отправления для своих близких жители Лабытнанги, Аксарки и Шурышкарского района.