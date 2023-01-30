Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Участок трассы Надым-Салехард закроют на месяц из-за ремонта трубы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«С 31 января по 1 марта 2023 года проезд на 1 057 километре участка трассы Надым - Салехард будет осуществляться по временному объезду. Участок дороги закроют для ремонта водопропускной трубы», - говорится в сообщении на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Водителей призывают быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в 2023 году в регионе отремонтируют 175 километров дорог. Самые большие объемы - от границы округа до Губкинского. Здесь дорожники приведут в порядок 41 километр и завершат устройство пяти площадок для кратковременного отдыха автомобилистов.