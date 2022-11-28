В 2023 году на Ямале отремонтируют 175 километров дорог

Фото: пресс-служба губернатора

В следующем году на Ямале приведут в порядок 175 километров региональных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Самые большие объемы - от границы округа до Губкинского. Здесь дорожники отремонтируют 41 километр и завершат устройство пяти площадок для кратковременного отдыха автомобилистов.

Полностью отремонтируют дорогу объезд - Губкинский. Это семь километров нового полотна, на трех из которых появится освещение.

На участке Пуровск - Коротчаево преобразится 31 километр, также запланирована установка пункта весогабаритного контроля.

По поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова существенно увеличен объем работ на дороге Надым - Салехард: 32-й километр участка в щебеночном покрытии отремонтируют по технологии ресайклинга, еще в порядок приведут пять километров асфальтобетонного покрытия.

В муниципалитетах отремонтируют 72 километра дорог. Больше всего работ запланировано в Новом Уренгое - 14,3 километра, далее идут Пуровский район -11,3 километра, Надымский район - 8,35 километра и Шурышкарский район - 7,2 километра.

Кроме того, продолжится реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Уже заключено два контракта на капитальный ремонт участка Пуровск - Коротчаево и на ремонт улицы Чкалова в Салехарде.