В Салехарде фасад православной гимназии храмового комплекса облицовывают кирпичом

Фото: пресс-служба губернатора

В Салехарде продолжаются работы над зданием гимназии, которое входит в храмовый комплекс в честь Преображения Господня. Как сообщили в пресс-службе губернатора, сейчас специалисты занимаются облицовкой фасада кирпичом.

Поскольку зимы в регионе суровые, участок, на котором ведется работы, укрывается трехслойным тентом с синтепоном и обогревается тепловыми пушками. За счет этого внутри создается комфортная плюсовая температура, которая позволяет проводить работы с цементным раствором.

Для архитектурного оформления декоративных карнизов, входа в здание, накладок на углы и выступов, разделяющих стену, строители применяют фибробетон. Это новый материал, в составе которого содержится армирующее фиброволокно. Оно делает бетонную конструкцию более прочной, а конструкцию самого здания - легче.

На крыше православной гимназии сделан ряд арочных слуховых окон, что характерно для русского зодчества, а мансардные окна обеспечат максимальное естественное освещение в служебных помещениях.

Гранитные ступени на входе в учебное заведение прошли термообработку пламенем, в результате чего неустойчивые минералы выгорели, а твердая рельефная поверхность осталась. Процедура необходима для того, чтобы избавиться от зеркальной гладкости камня и придать ему шероховатость, схожую по структуре с асфальтом. Это обеспечит безопасное передвижение по ступеням в холодное время года.

В самом храме в честь Преображения Господня и храмовом подворье уже работает отопление. Продолжается работа по созданию внутреннего убранства, монтаж сетей теплоснабжения и водоснабжения и вентиляции.