На Ямале утвердили перечень товаров, которые можно купить на деньги, полученные вместо подарочного набора

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На Ямале утвердили перечень товаров, которые родители смогут приобрести на деньги, полученные вместо коробки «Малышу Ямала». Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, в него вошли 78 наименований.

Напоминаем, что нововведение начнет действовать с 1 марта текущего года. Право на выплату появится у семей, ранее уже получавших подарочную коробку.

Средства в размере 32 тысяч рублей перечислят на счет «Единой карты жителя Ямала». Приобрести необходимые детские товары родители смогут на маркетплейсе Ozon. В список вошли все позиции, которые представлены в наборе «Малышу Ямала», а также крупные товары.

- Расширен ассортимент вещей, их размерный ряд, добавлены товары по уходу за малышами. Теперь родители новорожденного смогут совершить крупные покупки, такие как автокресло, коляска, кроватка или стульчик для кормления, - рассказал директор департамента здравоохранения региона Сергей Новиков.

Мерой поддержки смогут воспользоваться все дети, родившиеся на Ямале и зарегистрированные на территории округа, а также семьи, которые взяли под опеку или усыновили малыша в возрасте до двух месяцев.