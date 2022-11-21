Ямальские родители смогут получить деньги вместо второго набора «Малышу Ямала»

Ямальские родители смогут получить денежную компенсацию вместо второго набора «Малышу Ямала» Фото: Вера Зенина

Ямальские родители смогут получить денежную компенсацию вместо второго набора «Малышу Ямала». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

С данной просьбой к Дмитрию Артюхову обратились местная жительницы в июле 2022 года во время прямого эфира. Вопрос решен, и теперь такая возможность появится у сотен ямальских семей.

С 1 марта следующего года семьи, при рождении второго ребенка, смогут получить электронный сертификат на покупку детских вещей и принадлежностей. Деньги в размере 32 тысяч рублей перечислят на счет «Единой карты жителя Ямала». Приобрести необходимые детские товары родители смогут на маркетплейсе Ozon.

- Подарочный набор - не просто региональная мера поддержки, это ощутимая забота о маленьких ямальцах с первых дней жизни. Состав подарочной коробки постоянно совершенствуется с учетом пожеланий родителей. Поэтому возможность самостоятельно выбрать детские принадлежности, разнообразив ассортимент, - прекрасный вариант для тех, кто уже получал подарочный набор. Деньги можно потратить на одну крупную покупку или разделить на несколько - на усмотрение семьи, - сказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.